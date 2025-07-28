Председатель ММ Сахиба Гафарова приняла участие на 15-й саммите женщин-председателей парламентов.

Об этом сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Выступая на мероприятии, в котором приняли участие около 350 делегатов, включая женщин-спикеров из 29 стран и женщин-руководителей ряда международных организаций, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в условиях, когда мир сталкивается с множеством конфликтов, войн и гуманитарных кризисов, женщины находятся в особенно уязвимом положении.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что после восстановления территориальной целостности в 2020 году Азербайджан успешно реализует меры по восстановлению освобождённых от оккупации территорий и возвращению бывших вынужденных переселенцев в их родные края.

Сахиба Гафарова отметила, что, несмотря на все трудности, построить устойчивый мир без участия женщин невозможно.