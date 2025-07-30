Существенный вклад в успешное осуществление Целей устойчивого развития (ЦУР) вносит и реализация программы «Великого возвращения», которая предусматривает восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в выступлении на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках VI Всемирной конференции спикеров парламентов 30 июля в Женеве.

Она отметила, что существенный вклад в успешное осуществление ЦУР вносит и реализация программы «Великого возвращения», которая предусматривает восстановление освобожденных Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов нашей страны, как и возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края. Наряду с проводимыми работами по реконструкции, на этих территориях уже сегодня проживает, работает и получает образование более 50 тысяч человек.

Сахиба Гафарова довела до внимания, что загрязнение освобожденных территорий минами остается основным препятствием на пути к их развитию. Именно по этой причине Азербайджан и принял «Деятельность по борьбе с минной угрозой для безопасного возвращения, расселения, восстановления, процветания и мира» в качестве своей 18-й национальной ЦУР. Кроме того, было предложено учредить эту цель в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН в целом.

«В мае текущего года Президент Азербайджана подписал Распоряжение о подготовке новой «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы» и «II программы Великого возвращения». Реализация этих документов внесет значительный вклад в достижение ЦУР», — подчеркнула председатель Милли Меджлиса.