Садик Хан переизбран мэром Лондона

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на посту мэра Лондона. Об этом было объявлено в субботу вечером по итогам окончательного подсчета голосов.

Хан смог сохранить свой пост, получив во втором туре 55,2% голосов. Его основного конкурента, представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли поддержали 44,8% избирателей. Явка на выборах составила 42%.

В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии. (ТАСС)

| 2021-05-09T03:20:09+04:00 9 мая 2021, 10:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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