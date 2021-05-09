Садик Хан переизбран мэром Лондона

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на посту мэра Лондона. Об этом было объявлено в субботу вечером по итогам окончательного подсчета голосов.

Хан смог сохранить свой пост, получив во втором туре 55,2% голосов. Его основного конкурента, представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли поддержали 44,8% избирателей. Явка на выборах составила 42%.

В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии. (ТАСС)