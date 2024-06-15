Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики (ЮАР) переизбрала Сирила Рамафосу на пост президента страны. Вечером в пятницу, 14 июня, за кандидатуру 71-летнего Рамафосы, являющегося лидером партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), проголосовали 283 депутата. Его соперника Джулиуса Малему из партии «Борцы за экономическую свободу» поддержали 44 депутата, сообщил по итогам тайного голосования председательствующий на первом заседании нового состава южноафриканского парламента главный судья ЮАР Раймонд Зондо.

Новая инаугурация Рамафосы состоится в Претории 19 июня, сообщает AFP со ссылкой на правительственные источники. (dw)