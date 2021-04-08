«Сад памяти» и «Бессмертный полк»: как Баку готовится к 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне

В Азербайджане началась подготовка к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В этой связи в Баку и других городах пройдут различные мероприятия.

Одно из них – «Сад Памяти» состоится уже 9 апреля.

Как сообщили # в представительстве Россотрудничества в Азербайджане, в 11.00 часов международная команда «Волонтеров 76 — летия Победы» в Азербайджане высадит первые 150 деревьев в городе Баку. Целью международной акции «Сад Памяти» является высадка 27 миллионов деревьев по всему миру. Символичность этих цифр общеизвестна: 27 миллионов человек отдали свои жизни в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Организаторы акции в Азербайджане — международная команда Волонтеров Победы в Азербайджане, Землячество казаков в Азербайджане при поддержке Представительства Россотрудничества в Азербайджане — Русский Дом в Баку (РИКЦ), Исполнительная власть города Баку, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, а также Посольство России в Азербайджане и Организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана при Президенте АР.

Акция высадки деревьев пройдет в Низаминском районе столицы, недалеко от университета «Хазар».

Одновременно в Азербайджане началась подготовка к всемирной акции «Бессмертный полк». Наша страна присоединилась к этой акции в 2016 году.

Как сообщила # координатор движения «Бессмертного полка» в Азербайджане Виктория Кабанадзе, в этом году участники акции, к сожалению, вновь не смогут принять участие в шествии и пройтись колонной с фотографиями своих героев и ветеранов. Как и в прошлом году, причина заключается в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией Covid-19.

«У нас были большие планы в прошлом году, связанные с юбилеем Победы, однако пандемия помешала воплотить их в жизнь. Мы ждали и надеялись, что сможем реализовать эти идеи в этом году, но, увы, снова придется проводить мероприятие в онлайн формате», — сказала В.Кабаназде.

По ее словам, уже сегодня все желающие граждане Азербайджана могут зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка» (https://www.moypolk.ru/Baku) и оставить историю своего родственника-участника боевых действий, узника концлагеря или труженика тыла в народной летописи легендарного проекта.

«Мы готовы оказать помощь по размещению информации для людей старшего возраста, которые по тем или иным причинам не могут сделать это самостоятельно», — подчеркнула Виктория Кабанадзе.

Среди других мероприятий, которые пройдут в Баку по случаю празднования Дня победы в ВОВ – традиционная акция по раздаче Георгиевской ленты, которая пройдет с 24 апреля по 9 мая в различных локациях столицы. 22 июня, в день начала Великой Отечественной Войны, Баку присоединится к международной акции «Свеча памяти».

В.Кабанадзе также подчеркнула, что накануне Дня победы в ВОВ в Баку пройдут субботники на территории мемориальных воинских захоронений. С особой гордостью она отметила, что в Азербайджане имеется большое количество памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, и все они находятся в надлежащем состоянии.