Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покидает политику и созданную им партию «Единое национальное движение».

Об этом сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани.

Юрист связал причину такого поступка с сохранением и спасением жизни М.Саакашвили.

«Его политический ресурс иссяк. Теперь главная задача – заботиться о своем здоровье. Он не интересуется политикой и не говорит о ней, и уходит из грузинской политики, не только из «Нацдвижения». Сейчас стоит вопрос его жизни и смерти, а не политики», — отметил В.Гелбахиани.

Комментируя вопрос, член партии «Единое национальное движение» Бачо Долидзе заявил, что выход М.Саакашвили из партии не стоит на повестке дня, а заявление адвоката вызывает удивление.

Отметим, что в настоящее время экс-президент проходит лечение в частной клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда он был переведен 12 мая.