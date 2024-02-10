Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке на фоне возмущения общественности по поводу ее решения помиловать мужчину, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми, сообщает Associated Press (AP).

Несколько дней назад стало известно, что в апреле 2023 года в Венгрии помиловали мужчину, осужденного за сокрытие ряда сексуальных надругательств над детьми в государственном детском доме.

Издание Hungary Today сообщает, что, по словам Новак, она «приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял своим положением по работе с детьми».

«Я была не права,» — добавила она.

В то же время она попросила прощения «у тех, кого разочаровала, а также за допущенные ошибки».

Ранее на этой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложит поправку к Конституции о праве на помилование, которая исключила бы осужденных, причастных к делам о жестоком обращении с детьми.