Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который грозился начать голодовку, если до 6 января власть не допустила бы к нему иностранных врачей, решил отложить крайнюю форму протеста до конца января. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Шота Тутберидзе после встречи с Саакашвили.

«Позиция Михаила Саакашвили заключается в следующем: в том случае, если его требования не будут удовлетворены и ему не будет оказана адекватная медицинская помощь в течение января, он прибегнет к крайней форме протеста», — сказал Тутберидзе.

По словам юриста, экс-президент по-прежнему настаивает на том, чтобы иметь право конфиденциально вести беседы с адвокатами. Защитники планируют обратиться в Ассоциацию адвокатов Грузии и сообщить им, что их права нарушаются государством.

Саакашвили впервые озвучил свой ультиматум 3 января. Он требует незамедлительного подключения к процессу лечения и допуска врачей из Соединенных Штатов, Украины и Нидерландов. Бывший президент также настаивает на получении права вести конфиденциальную беседу с адвокатами. Тогда было заявлено, что в случае отказа в удовлетворении требований до 6 января он вновь объявит голодовку. (ТАСС)