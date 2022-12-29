Третий президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня отказался от участия в судебном заседании, в том числе дистанционно, сообщил судья Георгий Аревадзе. Бывший президент сказал, что плохо себя чувствует.

В Тбилисском городском суде сегодня продолжается слушание ходатайства адвокатов о переносе наказания и/или освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

«Мы предложили присутствовать, участвовать в процессе дистанционно, от чего он отказался. По его объяснению, он отказался по состоянию здоровья. Осужденный согласен на то, чтобы судебное разбирательство велось без него», — сказал судья.

К первому заседанию 22 декабря Саакашвили подключился дистанционно, однако смог участвовать только в первой его части, после чего адвокаты сообщили, что ему понадобилась помощь врачей.

Защита Саакашвили сегодня объявила, что приглашает на заседание суда «золотого свидетеля» — это американский токсиколог Дэвид Смит. Именно он проводил экспертизу волоса, после чего было заявлено о наличии в организме бывшего президента бария, висмута и ртути.

Власти Грузии называют все происходящее инсценировкой «фан-клуба» Саакашвили, чтобы добиться его освобождения и выражают недоверия данным независимых экспертиз. (newsgeorgia.ge)