Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает голодовку в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

«На 20-й день я прекращаю голодовку. Сейчас нам нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить нашу победу в полной готовности», — сказал он.

21 февраля Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. В ходе судебного заседания политик обвинил властей Грузии в его «целенаправленной инвалидизации».

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.