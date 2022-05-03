С завтрашнего дня начнется регистрация по приему в первые классы общеобразовательных заведений на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили в Министерстве образования, прием будет проводиться посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az

Процесс выбора школ по азербайджанскому сектору начнется с 6 мая. С этой даты также будет дан старт процессу регистрации на собеседование в связи с зачислением в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках. Запись на собеседование завершится 30 мая.

Процесс электронной регистрации по приему в первые классы завершится 14 сентября 2022 года.