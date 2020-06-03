С возвратом застрахованных вкладов проблем не будет

С понедельника стартовала процедура возврата оставшихся в обанкротившихся банках денег населения. Как сообщил глава Центробанка Эльман Рустамов в ходе прошедшей накануне пресс-конференции, филиалы ОАО KapitalBank, являющегося банком-агентом в процессе ликвидации, начали получать заявки на получение компенсаций за вклады до 30 000 манатов в Atabank и Amrahbank.

Кроме этого, уже с 16 июня стартует процесс выплаты средств по вкладам не более 30 тысяч манатов еще в двух закрывшихся банках AGBank и NBC Bank, а с 15 июля — по суммам выше 30 тысяч манатов. В случае с последними двумя банками агентом по выплатам был назначен Международный банк Азербайджана. Напомним, что ранее решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 28 апреля сего года были аннулированы лицензии, предоставленные на банковскую деятельность Atabank и Amrahbank.

Дата страхового случая для Atabank и Amrahbank установлена 28 апреля этого года, исходя из действующего в стране закона «О страховании вкладов». Банком-агентом, призванным выплачивать компенсации по защищенным сбережениям граждан в Atabank и Amrahbank, назначен Kapitalbank. При этом средства физических лиц будут выплачиваться им в безналичной форме именными дебетовыми картами упомянутой финансовой структуры, а также с применением мгновенной системы денежных переводов Xəzri.

Принимая во внимание продленный и измененный закон о полной компенсации банковских вкладов граждан, физические лица без проблем получат свои застрахованные сбережения. Ведь если вспомнить, Попечительский совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (АФСВ) по рекомендации Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики по согласованию с Центральным банком АР принял решение повысить с 1 июня 2020 года предельный порог ставки доходности по защищенным вкладам в национальной валюте с 10% до 12%. Таким образом, увеличится количество вкладов, чей возврат владельцам будет обеспечен за счет страхования.

Специалист банковской сферы Акрам Гасанов надеется, что с возвратом вкладов проблем не будет, хотя у некоторых вкладчиков возникают сложности — им заявляют в Фонде страхования, что либо их вклад полностью не застрахован, либо не застрахован совсем, тогда как клиенты думали иначе, сказал он. Эксперт не берется давать оценку таким случаям, отмечая, что происходят они редко, и возможно, фонд прав, поскольку каждый такой инцидент требует отдельного разбирательства:

«По опыту закрывшихся в прошлом банков, в ряде случаев фонд был действительно прав и вклады не были застрахованы, но были моменты, когда правда была на стороне банковских клиентов и такие моменты находили судебное решение, — сообщил он #. — Но это, конечно же, не массовые случаи, поэтому в целом по части возврата застрахованных вкладов следует признать работу Фонда страхования удовлетворительной. В то же время имеется некоторая неуверенность по поводу дальнейшего управления средствами ликвидируемых кредитно-финансовых структур, возврата кредитов и продажи имущества для последующего возврата средств незастрахованным вкладчикам и бизнесу, и это сегодня главный вопрос».

По словам Гасанова, для этого необходимо создавать скорейшим образом комитеты кредиторов в обанкротившихся банках: «Пока об этом ничего не говорится, хотя во всех относительно цивилизованных странах комитеты и общие собрания кредиторов созываются сразу же после объявления банкротства. Затягивание этого процесса создает подозрения о закулисных играх, фальсификации документов, поэтому призываю Фонд страхования вкладов действовать столь же оперативно в вопросе создания комитетов, управления имуществом этих банков»

Возвращаясь к теме застрахованных вкладов, ситуация показывает, что граждане более склонны хранить свои деньги в иностранной валюте. С другой стороны, надо учитывать, что срок полного страхования вкладов истекает 4 декабря этого года и после этого в каждом банке будет застраховано только 30 тысяч манатов из общей суммы вклада.