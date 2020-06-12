С ростом числа больных коронавирусом могут возникнуть трудности в связи с лечением в стационаре

По мере роста числа инфицированных коронавирусом могут возникнуть трудности в связи с лечением в стационаре.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, передает в пятницу Trend.

«Рост числа больных может привести к переполнению больниц и увеличению числа летальных исходов. Граждане должны серьезно отнестись к этому заболеванию, соблюдать установленные требования», — сказал он.

| 2020-06-12T19:46:01+04:00 12 июня 2020, 21:08|12345 (Пока оценок нет)
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