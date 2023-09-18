Наверное, ни для кого не секрет, что несбыточной мечтой президента России Владимира Путина, которому не дают покоя лавры Петра Первого, является реанимация «трупного» государства – Советского Союза.

Явно игнорируя афоризм древнегреческого философа Гераклита том, что «нельзя войти в одну и ту же реку», несостоявшийся «император всея Руси» XXI века с маниакальным упорством пытается воплотить бредовую идею в жизнь.

Еще в 2005 году, Владимир Путин назвал распад СССР «трагедией миллионов людей и геополитической катастрофой», что свидетельствовало не только о его ностальгических чувствах, но и было неким анонсом для соседних стран об истинных намерениях главы РФ.

Через три года, в 2008 году, началась российско-грузинская война, в результате которой Грузия понесла территориальные потери в виде Абхазии и Южной Осетии.

Затем последовала аннексия Крыма 2014 году, которая особого возмущения у мирового сообщества не вызвала. Цивилизованный мир ограничился вялыми, декларативными заявлениями, наивно полагая, что амбиции России удовлетворены.

Уверенный в своей безнаказанности Путин, посчитав, что воссоздание СССР не за горами, 24 февраля 2022 года развязал войну против Украины. Агрессор полагал, что в два счета «разделает под орех» украинских «нацистов», после чего можно будет внедрить «советское счастье» и в другие постсоветские страны. Но, как известно, в Украине все пошло не по кремлевскому плану: Москва увязла в «украинском болоте» по самые уши, и мечты об СССР пришлось забыть. Однако, как выяснилось, ненадолго. Имперское, хищническое мышление оказалось сильнее здравого смысла.

«Советская тема» вновь дала о себе знать. Но на сей раз мечта Путина была озвучена членом правящей партии «Единая Россия», депутатом Госдумы Евгением Федоровым.

Как сообщают российские СМИ, он подготовил законопроект для Госдумы, в котором предложил восстановить Российскую империю в пределах бывшего СССР.

Аргументировал он свою позицию тем, что, якобы на территории независимых стран, бывших «оккупированных» республик, все время происходят различные конфликты. Поэтому будет «логично» вернуть их в СССР, даже если России придется воевать с каждой из этих стран.

По его словам, нынешнее вторжение в Украину — это начало такого возвращения. По его мнению, бывшие республики Союза конфликтовали с РФ и будут конфликтовать в дальнейшем.

«Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией — это вопрос теории», — пояснил свое мнение Федоров. Также он уверен, что Россия является по своей сути Советским Союзом, и она просто возвращает свои территории.

Что это – очередной пропагандистский бред? Или может этот своего рода анонс разыгрывавшегося аппетита Кремля, и к словам Федорова следует отнестись серьезно? Скандальное заявление прокомментировал # азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам политолога, именно на основе подобного рода инициатив, решений даже в самой России некоторые аналитики, СМИ и вообще сознательные граждане называют Госдуму «Госдурой». «И такие инициативы, на мой взгляд, и так не очень высокий авторитет российских законодателей снижают до уровня ниже плинтуса.

Раньше юмористы забавлялись, шутя, что Колумб открыл Америку, и предлагали ее закрыть. И заявление Федорова, примерно, из этой категории», — сказал он.

Депутат напомнил, что в свое время российские парламентарии денонсировали и беловежские соглашения. «И что? Они ведь не демиурги, чтобы переписывать историю. И приняв какое-то заявление, они считают, что что-то изменится? Ничего не изменится.

Просто своей неадекватностью и этот парламентарий, а если данная инициатива будет рассмотрена в Госдуме или по ней будет принято какое-то решение, то и его коллеги дискредитируют и парламент, и политическую систему. И к ним мы будем относиться как к несерьезным людям», — отметил Расим Мусабеков.

Политолог выразил сожаление, что некоторые российские депутаты выступали с еще более глупыми заявлениями. «К примеру, депутат Госдумы Михаил Делягин предлагал нанести ядерный удар по азербайджанской нефтяной и трубопроводной структуре. Или же Жириновский и его последователи, которые так же несли подобный бред.

Поэтому, я считаю, что к словам депутата Федорова нужно относиться как к несерьезному, дискредитирующему самих российских парламентариев, заявлению.

Кроме того, оно затрудняет общение российских законодателей с парламентами даже тех стран, которые сохранили отношения с ними. Я имею в виду, конечно же, и Азербайджан», — подчеркнул наш собеседник.

Как сказал политолог, вполне понятно, что если такого рода инициативы, враждебные заявления будут находить поддержку в стенах Госдумы, то с таким законодательным органом поддерживать отношения будет чрезвычайно сложно.

«Я это говорю как депутат, входящий в состав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным собранием РФ. Повторюсь, что с подобными депутатами поддерживать рабочие отношения будет очень трудно», — заключил Расим Мусабеков.