С Пашиняном или без – Армении будет не до новой войны

В Армении продолжается активизация сил, требующих смены власти. Во вторник прозвучали соответствующие заявления представителей тамошних политических лагерей.

Бывший сторонник Никола, а ныне руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян заявил, что отставка премьер-министра Пашиняна остается необходимым условием для роспуска Национального собрания и проведения в стране внеочередных выборов.

«Как только парламент будет распущен, мы станем готовы к внеочередным выборам. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку», — сказал Марукян журналистам.

Лидер оппозиционной фракции обвинил правительство Армении в создании кризиса в стране и призвал его немедленно уйти в отставку. «Система госуправления разрушена, и в этом вина правящей силы. Экономики нет, существует множество социальных проблем. Они должны уйти в полном составе», — сказал Марукян.

И в этот же день представитель карабахского клана, бывший министр обороны Сейран Оганян заявил журналистам, что Армении нужна смена власти, а нынешнее руководство слабое, легко поддающееся влиянию Азербайджана. «Эти власти должны уйти, и я говорю это не от хорошей жизни вовсе. Они слабые. Нам же в этих условиях нужна сильная власть, способная смелее разговаривать с противником, держаться уверенно на переговорах», — сказал Оганян.

«Во время войны власти проводили политику под лозунгом «Мы победим» и мы проиграли, а сегодня они действуют под лозунгом «Мы молчим», — констатировал Оганян.

По его словам, на власти Армении влияет «вражеский Азербайджан и российско-турецкий тандем», что влечет за собой требование народа сменить правительство. Он считает, что после военной победы «враги Армении» — турецко-азербайджанский тандем — продолжат экономическое и демографическое давление на армянское общество.

Интересно, насколько сильны и значимы подобные настроения в армянском обществе, и способны ли они привести его к более активным действиям по смещению Пашиняна? А даже если это случится, то что вообще изменится – сможет ли тогда Ереван (как это видится Оганяну) разговаривать более уверенно с Баку? Есть ли какие-то основания для подобных предположений?

Эти вопросы # комментируют известные зарубежные эксперты.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Во-первых, более уверенно Ереван с Баку уже разговаривал — много лет при власти Сержа Саргсяна — и это привело только к войне и разворованным бюджетам. Так что, когда представители или сторонники прежней власти в Армении делают заявления, они все же, наверное, должны быть основаны на каких-то фактах.

Факт, что их отстранили от власти, и у них нет никакой поддержки в стране — пока единственный проверенный и вызывающий доверие.

Во-вторых, планы оппозиции по свержению законно избранной власти сразу после войны уже провалились. Сейчас это уже отголоски. Внеочередные выборы также уже анонсированы и именно там все заинтересованные увидят, кого поддерживает народ страны в данной ситуации. Уверен, что партия Пашиняна сумеет или победить на выборах единолично, или сформировать коалиционное правительство, где у них будет большинство.

Шанс бывших вернуться во власть реализуем только через улицу, но для улицы нужны люди, а достаточного количества людей для свержения команды Пашиняна у них нет, как мы уже увидели.

Что же касается будущих переговоров с Азербайджаном, понятно, что оппозиция ничего нового предложить не сможет, тем более теперь, когда Азербайджан говорит о региональных темах со стоящей за его спиной Турцией.

Что до российско-турецкого тандема, я считаю, что его не существует в принципе, так как у двух этих сил разные интересы, которые сошлись в определенных точках при разрешении Второй Карабахской войны.

Я абсолютно поддерживаю любые инициативы, которые могут привести к долгосрочному миру на Южном Кавказе, но деструктивные силы в любой из заинтересованных стран не должны быть к ним допущены.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Тбилиси):

— Я бы сказал, что в Армении уже проявляется синдром Второй Карабахской войны. Часть общественности Армении, судя по звучащим выступлениям, этим синдромом уже болеет. Я думаю, эти настроения чувствуются во всех составляющих политического спектра Армении. И мне кажется, все-таки смена власти в стране произойдет. Будут назначены новые парламентские выборы, и появится новое правительство. Каким оно будет по составу? Скорее всего, хотя бы частично, карабахский клан вернет себе власть. И если он не будет контролировать весь кабинет министров, то наверняка силовые ведомства. Фактор того, что карабахский клан одержал победу в Первой Карабахской войне сыграет в этом определенную роль.

Однако, я не думаю, что даже такая власть сможет решиться на возврат к конфронтации, потому что Армения, образно говоря, выдохлась. Она не в состоянии сопротивляться армии Азербайджана. То есть, и новый кабинет будет подчиняться Кремлю, и не сможет радикально поменять ситуацию.

Но все равно, Армения сейчас больше в выигрыше, чем в проигрыше. Она получила шанс выйти из экономической и торговой блокады, включиться в новые региональные экономические проекты, участвовать в большом транзите с севера на юг и с востока на запад.

Не думаю, что в течение хотя бы 5 ближайших лет кто-то в Армении всерьез задумается о возможности новой войны за Карабах. И вообще, тот статус-кво, который установился сейчас, после войны, устраивает на данном этапе всех акторов послевоенной ситуации в регионе. Стороны начнут реализовывать уже свои геоэкономические амбиции, пойдет мирная конкуренция.