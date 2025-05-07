Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что большинство развивающихся рынков (EMs) в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) сохранят осторожный подход к внедрению режимов банковского регулирования при кризисных ситуациях, отмечает успешные реформы, проведенные в банковском секторе Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на S&P Global Ratings.

«Некоторые страны, такие как Азербайджан и Казахстан, проводят реформы для повышения качества регулирования и надзора. В других странах на наши оценки влияют такие факторы, как недостаточная прозрачность, нестабильная институциональная среда и политическое вмешательство. Поэтому мы ожидаем, что в большинстве таких стран, где отсутствуют правовые механизмы регулирования, регуляторы продолжат применять временные меры для преодоления банковских кризисов», — отмечается в отчете.

Регулирование кризисных ситуаций предполагает действия в случае, если системно значимый банк не сможет восстановить свою финансовую устойчивость, т.е. станет неплатежеспособным. На этом этапе регуляторы определяют наилучший подход для стабилизации финансового учреждения и минимизации риска распространения кризиса на другие части финансовой системы, одновременно осуществляя ликвидацию нежизнеспособных сегментов бизнеса.

Согласно данным S&P Global Ratings, в ряде стран банкам разрешается продолжать деятельность, даже если они нарушают минимальные требования к достаточности капитала в течение длительного времени. Кроме того, в некоторых юрисдикциях правовая база, позволяющая регуляторам вмешиваться и принимать прямые меры в отношении банков, испытывающих трудности, требует значительного укрепления.

«Мы также отмечаем несколько стран в Центральной Азии и на Кавказе, которые активно работают над внедрением режимов урегулирования. Некоторые из них достигли большего прогресса, включая Азербайджан, Армению и Казахстан. В других странах, если они решат двигаться в этом направлении, процесс может занять значительное время», — подчеркивают аналитики агентства.

Грузия также присоединилась к числу стран, решивших внедрить режим такого регулирования, отмечает агентство.

«Страна уже приняла законодательство для создания фонда регулирования и установила минимальные требования к собственным средствам и допустимым обязательствам для трех системно значимых банков. Кроме того, Грузия выделила ресурсы для подразделения по регулированию и ликвидации в составе центрального банка и активно работает над внедрением этой структуры», — говорится в отчете.