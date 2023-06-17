Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) превысило 3 тыс. Такие данные привел в субботу суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

«С начала в середине апреля вооруженных столкновений в Судане до настоящего времени погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения», — сообщил глава суданского Минздрава, слова которого привел телеканал AlHadath.

Министр также отметил, что боевые действия сделали невозможной нормальную работу системы здравоохранения Судана. По его словам, в провинции Западный Дарфур не функционирует ни одно медицинское учреждение, в столице страны Хартуме работает только половина больниц. Министр назвал ситуацию в Западном Дарфуре катастрофической и выразил надежду на то, что стороны конфликта смогут договориться о новом перемирии, которое позволит открыть гуманитарные коридоры и доставить пострадавшим медикаменты.