С миру по нитке: в Азербайджане собираются развивать краудфандинг

В последние годы в нашем лексиконе появилось немало новых слов, в том числе «краудфандинг». Краудфандинг –коллективное финансирование различных проектов. Речь может идти о благотворительных, экологических, культурологических и о коммерческих проектах. В частности, сбор средств может осуществляться для поддержки малого предпринимательства и стартап-компаний. При этом важно заявить цель, обозначить необходимую денежную сумму, калькулировать все расходы

Недавно именно с целью содействия развития краудфандинга в стране Международным Банком Азербайджана совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций был проведен конкурс стартап проектов.

На портале EnterpriseAzerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций будут размещены проекты победителей на международной краудфандинговой платформе Kickstarter. Таким образом, будет запущена краудфандинговая кампания для коллективного финансирования этих стартапов.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что если брать мировую статистику, то только 10% стартапов воплощаются в жизнь. Потому те, кто собираются в них вложиться, сначала хотят оценить то, насколько вложения себя оправдают.

«То, что у нас растет интерес к стартапам, объяснимо, эта тенденция имеет место во всем мире. Среди множества идей можно найти действительно перспективные, способные принести немалую прибыль. И эту прибыль при коллективном финансировании можно поделить. Финансирование стартапов на основе краудфандинга применяется во многих странах, и у нас надо его, наконец, начать развивать. Спрос будет в первую очередь на стартапы, связанные с информационными технологиями, так как за ними будущее», –отметил он.

Стартапами, не требующими больших вложений, заинтересуются молодые люди, которые пока не могут вложить солидные средства. Но, по словам Агаева, сложность в том, что нет организаций, которые бы работали над продвижением идей. Надо продвигать их через интернет, в частности через социальные сети.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что правительство иногда принимает правильные решения, но их исполнение, к сожалению, зачастую оставляет желать лучшего.

«Стартапам нужна поддержка и государства, и бизнеса. Это улучшает их финансирование, способствует дальнейшей разработке идей, а также их продаже. Но в нашей стране частный сектор в подобном практически не участвует. А все потому, что у него нет стимула, он не видит перспектив. Большие холдинги находятся под патронажем чиновников, им такие проекты не интересны. Если же говорить о Западе, то там крупные компании покупают интересные им стартапы порой за огромные деньги», – говорит он.

Наше правительство, по словам Джафарли, предпринимает определенные шаги в направлении развития стартапов. За счет бюджетных средств были стимулированы некоторые стартапы, проводились конкурсы в рамках грантовой поддержки инновационных проектов.

Но, как отмечает эксперт, пока не видно какой-то отдачи, опять-таки из-за того, что реализация хромает.

«Не надо изобретать велосипед. Стоит изучить опыт других стран в этом вопросе, и речь не только о дальнем, но и о ближнем зарубежье. В частности, стоит обратить внимание на российский, белорусский, украинский опыт. Если говорить о краудфандинге, то он применяется во многих странах. Что касается Азербайджана, то необходимо, чтобы рынок страны был готов к коллективному финансированию. Однако пока отечественный рынок не готов к инновациям, интересным решениям. В стране только сейчас начинают применять некоторые технологии, которые на Западе используют уже много лет» – говорит он.

По его словам, в нашей стране интерес для коллективного финансирования могут представлять идеи в сфере IT, в сфере услуг, торговли, производстве.

«Кстати, в мире именно стартапы по производству товаров занимают лидирующие позиции. На соответствующих онлайн платформах, создатели стартапов выставляют свои идеи и собирают под них деньги. А потом, – говорит экономист, – в зависимости от договора, отправляют инвесторам либо товар, либо часть от прибыли. У нас же таких механизмов пока нет».