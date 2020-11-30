С клеймом «шуртваца»: последствия войны для Армении

Атмосфера глубочайшей взаимной ненависти уже накрыла Армению. Поражение в войне с Азербайджаном обострило то, что и ранее было очевидным — колоссальный раскол между сторонниками и противниками нынешней власти. Но еще больше — между жителями Армении и ранее оккупированных, а ныне освобожденных территорий Азербайджана.

Такого рода взаимное неприятие имело место всегда. Говорю это, как журналист, дважды побывавший в Армении- в 2006 и 2007 годах. Прекрасно помню, как политики, правозащитники и журналисты из Еревана открыто возмущались претензиями карабахских армян, называя их причиной всех бед Армении. Было это и в ходе форумов, участником которых я был, и в ходе обычных бесед. Но тогда у власти в РА был «карабахский клан», да и азербайджанские земли были под армянской оккупацией.

Сейчас же, нет ни первого, ни второго. И все, если не тайное, то усиленно сдерживаемое, стало явным. Плотину взаимной ненависти прорвало. Иначе и быть не могло в условиях, когда в Ереване карабахских армян называли «шуртвац» — предатель, перевертыш. Иначе и быть не могло в условиях, когда все армянское общество, так долго жившее мифами о «непобедимости» своей армии, столкнулось с поражением и капитуляцией.

А еще — с потоком в армянские города жителей оккупированных ранее азербайджанских территорий. Экономика РА и так дышит на ладан, а тут еще десятки тысяч людей, которых нужно где-то разместить, трудоустроить. А ведь они, карабахские армяне, также полны недовольства и претензий. Они обвиняют центральную власть в предательстве, требует от нее и от диаспоры строительства новых домов и даже поселков. Все это уже привело к настоящей волне возмущения со стороны граждан РА.

«Армения будет восстанавливать ваши дома, многоуважаемые вы мои жители Нагорного Карабаха?! А где спасибо армянскому солдату, который погиб там за вас? Свыше 2000 армянских солдат погибло. Более 150 человек армянских солдат попали в плен к азербайджанцам и будут в ближайшее время шагать по Баку! Из-за вас, проститутки! Может и стоит вас включить в состав Азербайджана, чтобы вы поняли, что такое спасибо армянскому солдату?! Разве может быть человек таким лицемером, таким подлецом?! Сейчас вы будете просить помощи у Армении. Нет, товарищи! Просите ее у России и Азербайджана! Нельзя быть такой мразью! Где флаг Армении на том, что вы подарили российскому солдату?! Хоть однажды, хоть один житель Нагорного Карабаха вышел с тортом к армянским солдатам? Кроме жалоб и доносов в Военную полицию не было ничего! Я же был сотрудником Военной полиции и видел рапорты жителей Нагорного Карабаха! «Солдат украл то, солдат украл это, солдат украл грушу, солдат украл половой орган!». Вот, что там было написано», — возмущается неизвестный армянин, видео которого стало вирусным.

Кроме того, армянская национальная платформа Armat опубликовала видеоролик, где некая женщина рассказывает, что во время войны она 2 месяца работала с благотворительными организациями, чтобы помогать армянам Карабаха, но теперь она хочет рассказать всю правду. «Вы требуете землю, вы требуете дома, а нам от кого требовать наше погибшее поколение? У вас будет и земля, и дом. Вы себе построите, но детей обратно сможете вернуть? Сможете вернуть хаястанцев, погибших за карабахцев? Я сама два месяца была вовлечена во все благотворительные фонды. Я сама видела, сколько мужчин в карабахских семьях. Почему вы не шли сражаться за земли? А теперь вы приходите на нашу землю и терроризируете нас. Вы можете заткнуться? Сейчас вам столько помощи придет, вам дадут хорошие дома, все дадут, но наше погибшее поколение сможете отдать? Заткнитесь, вы уже стали противными. Что и от кого вы пришли требовать? От кого?» — обращается она к армянам из Карабаха.

Есть и рассказ некой Наит Овсепян. Он очень показателен и указывает на всю глубину проблемы. «Дорогие мои, есть же на свете мерзкие мрази! Так вот, я чуть меньше месяца назад поселила у себя армянскую семью, которая бежала из Карабаха во время войны, взрослую армянку с дочкой. Проходит 2 недели, приезжают и заселяются ее муж и еще две женщины и старик. Мне показалось, что мой дом для них стал гостиницей? Я не стала ничего говорить, думала, что скоро уедут. Проходит еще время, и я намекаю им, что пора бы уехать, так как война окончена. И в ответ слышу от этой женщины крики и оскорбления в мой адрес о том, что я веду себя как «турки», и выгоняю их из дома. Подключился ее муж, от которого вечно воняло как от свиньи и начал тоже на меня орать и матерится, налетели на меня так, как будто я им должна чем-то. Они не хотели уходить из комнаты, которую я им выделила совершенно бесплатно, из жалости. Вызвала полицию. Приехала полиция, и эта ненормальная семейка начала оскорблять и их, со словами что «вы не смогли защитить нас, вы трусы». Через час полиции удалось их выгнать из моей квартиры. С этого дня я возненавидела карабахских армян. Пусть катятся куда подальше», — написала А.Овсепян в социальной сети.

Наличие этой огромной проблемы подтверждено уже и официально. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о распространяемых в соцсетях оскорбительных высказываниях в адрес карабахских армян. «Считаю подобные действия недопустимыми. Честь и достоинство карабахских армян – один из символов единства армянского народа. Сейчас нам как никогда важно быть сплоченными. Прошу вас не втягиваться в подобные обсуждения, кто бы и по каким бы вопросам их ни начинал, будь то политические, социальные вопросы и так далее», — отметил Татоян. Но, похоже, никто и слушать его не собирается. Махових проблем и взаимной ненависти в Армении только набирает обороты. И в этих условиях крайне комичны рассуждения некоторых политиков, политологов и правозащитников о перспективах мирного и дружного будущего сосуществования армян и азербайджанцев. Армянам бы, для начала, между собой разобраться…