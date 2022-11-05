С 31 декабря 2024 года ввозимые в Азербайджан шприцы емкостью 2 мл и менее, от 2 до 5 мл, от 5 до 10 мл, от 10 до 20 мл и другие пластмассовые шприцы с иглой и без иглы освобождаются от таможенной пошлины.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом Министров в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, в ставки импортных таможенных пошлин и в ставки экспортных таможенных пошлин».

До 31 декабря 2024 года на импорт каждого шприца с иглой и без иглы емкостью 2 мл и менее будет взиматься ввозная таможенная пошлина в 0,02 доллара США, на каждый шприц емкостью от 2 до 5 мл – 0,025 доллара США, на каждый шприц емкостью от 5 до 10 мл – 0,03 доллара, на каждый шприц емкостью от 10 до 20 мл – 0,04 доллара, на другие пластмассовые шприцы – 0,04 доллара.

Отметим, импорт в страну инсулиновых шприцев с иглой и без иглы емкостью 1 мл и менее освобожден от таможенной пошлины.