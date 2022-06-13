С 10:00 утра 14 июня в Баку полностью откроются все дороги, по которым было ограничено движение, сообщает Baku City Ring.

Так, проспекты и улицы, движение по которым было закрыто с 6 июня в преддверии Гран-при Азербайджана 2022 Формулы 1, будут полностью предоставлены в распоряжение водителей во вторник утром.

Кроме того, с 14 по 20 июня на дорогах будут демонтированы бетонные блоки, установленные в целях безопасности. Временные мосты, установленные для пешеходов, будут демонтированы до 22 июня.

«Операционная компания Baku City Ring выражает благодарность всем жителям за понимание», — говорится в заявлении.