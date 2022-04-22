Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме».

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 июля 2022 года.

Также с 1 мая в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок.

В то же время, ношение медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в учебных заведениях на территории страны больше не является обязательным, но рекомендуется.