Инициированное парламентской оппозицией заседание НС Армении не состоялось.

Правящий «Гражданский договор», как ранее обещали депутаты фракции, не обеспечил необходимый кворум. Секретарь фракции «Гражданский договор»Артур Ованнисян в интервью «Арменпресс» заявил: «Заседание будет созвано в силу закона, но не состоится из-за отсутствия кворума», — подчеркнул политик. Он также обвинил оппозицию в продвижении «ложной» повестки дня.

Для участия в заседании зарегистрировались всего 34 депутата, однако для его проведения требуется минимум 54.