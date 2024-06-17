Инициированное парламентской оппозицией заседание НС Армении не состоялось.
Правящий «Гражданский договор», как ранее обещали депутаты фракции, не обеспечил необходимый кворум.
Секретарь фракции «Гражданский договор»Артур Ованнисян в интервью «Арменпресс» заявил:
«Заседание будет созвано в силу закона, но не состоится из-за отсутствия кворума», — подчеркнул политик. Он также обвинил оппозицию в продвижении «ложной» повестки дня.
Для участия в заседании зарегистрировались всего 34 депутата, однако для его проведения требуется минимум 54.
Оппозиционные блоки «Айастан» и «Честь имею» на прошлой неделе выступили с инициативой о проведении заседания, на котором планировалось обсудить проект послания НС «Об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства». (по материалам армянских СМИ)