Встреча президентов Байдена и Путина сенсаций не принесла. От нее много не ждали, и удалось договориться о совсем немногом. Результат необходимо разделить на реальный дипломатический и пропагандистский пиаровский.

Второй заключался в проведенных каждым лидером пресс-конференциях и в их поведении на них. Путин вовсю демонстрировал успех, разговор без осложнений и вообще создавал впечатление, что получил все что хотел. При этом по обыкновению лгал, изворачивался и обвинял противоположную сторону в собственных прегрешениях.

Байден же выглядел очень усталым, часто отвечал невнятно и даже два раза вышел из себя, нервно отвечая на неудобные вопросы американских журналистов. Уж они ставить их умеют.

Все это дало основания для весьма нелицеприятных комментариев даже в той американской прессе, которая вообще склонна поддерживать демократов. Две колонки в газете The New York Times дают наглядное представление о реакции на событие.

Одна из них озаглавлена «Мы ушли далеко от Трампа, но Путин все еще выигрывает». Ее автор Александр Виндман, подполковник в отставке, занимал должность директора по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности с 2018 по 2020 год. Он пишет, что «Приятным сюрпризом и серьезным отклонением от политики г-на Трампа в отношении России стал сигнал о силовом ответе на любые дальнейшие атаки на Соединенные Штаты, включая ответные меры против будущих кибератак. Критики будут утверждать, что в среду было сделано немногое, что могло бы снизить остроту в американо-российских отношениях. Это может быть так, если прогресс измеряется одной встречей».

Другая колонка, написанная корреспондентом российской газеты «Коммерсант» Еленой Черненко, имеет заголовок «Прости, Байден. Путину, честно говоря, наплевать». По мнению автора «Возможно, Путин хотел использовать шанс на деэскалацию отношений, но есть еще одна очевидная причина — он вообще не боится Байдена».

Представляется, что в последнем случае мы имеем дело с основным посылом российской пропаганды. Путин has a devil-may-care attitude, то есть ему вообще море по колено, он никого на международной арене не боится. Наоборот, его боятся, и встреча в Женеве это в очередной раз показала.

Если перейти от пропагандистской и пиаровской составляющей к дипломатической, то здесь ситуация выглядит несколько иначе. Судя по тому, что на своей пресс-конференции Путин старательно избегал ответов на стратегические вопросы, но в отношении Навального прибег к низкопробной лжи, говорит об остающейся остроте в двухсторонних отношениях.

Похоже, что Байден в довольно точных выражениях обрисовал последствия продолжения Москвой ее курса по всему комплексу международных отношений. Особо была подчеркнута необходимость полного прекращения кибератак на важнейшие объекты США. Байден на своей пресс-конференции довольно ясно высказался, что в случае их продолжения США ответят, как положено.

Некоторые комментаторы посчитали, что довольно расплывчатые ответы Байдена на многочисленные вопросы журналистов, как поступит администрация, если Путин будет продолжать свои деструктивные действия, являются признаком слабости американского президента. Вроде бы он полностью проиграл российскому лидеру.

Похоже, что для таких выводов пока нет оснований. По нескольким причинам.

Во-первых, не все о чем говорилось в довольно узком кругу можно выносить на всеобщее обозрение. Так серьезные вопросы не решаются. Наоборот, можно говорить о том, что Путин получил предупреждение о последствиях. И он прекрасно понимает американские возможности во всем. Начиная от военной составляющей, до введения жесточайших экономических санкций и ответов на кибератаки. Этот список совсем неполный и у американского Министерства финансов есть очень длинное досье на денежные ресурсы российских олигархов в западных банках. Их не спрячешь практически нигде, и никто не захочет их принять на сохранность в случае занесения в черные списки. Конфликтовать с американскими финансовыми органами себе дороже. Судьба денег Олега Дерипаски у всех на виду.

Во-вторых, Путин был предупрежден, что с Алексеем Навальным ничего не должно случиться. Если он не хочет его отпускать, то с самого известного российского заключенного нужно пылинки сдувать. Иначе санкционный кнут в широком смысле уже занесен. Скорее всего, Навального обменяют на кого-то из пойманных российских шпионов. Заодно нужно освободить двух американцев арестованных в России по вздорным обвинениям.

В Киеве по понятным причинам внимательно следили, как будет на саммите обсуждаться украинский вопрос. Похоже, что для Путина не слишком позитивно. Косвенно об этом свидетельствует его ответ, что «Украину обсуждали одним мазком».

Байден дал более пространный ответ, но ограничился подтверждением безусловной поддержки территориальной целостности Украины.

Маловероятно, что столь сложный и важный вопрос президенты обсуждали «одним мазком». Это противоречит важнейшей стратегической линии в политике США.

Скорее всего, Байден в очередной раз предупредил Путина не нарушать украинские границы и всего того, что последует в противном случае.

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова уже после саммита проведет встречи в американском Государственном департаменте и сообщит в Киев подробности обсуждения украинского вопроса в ходе российско-американских переговоров.

В то же время, Байден не расположен обсуждать в деталях украинский вопрос с Путиным до визита Владимира Зеленского в США в конце июля. Есть все основания полагать, что концепция восстановления территориальной целостности Украины будет выработана именно на этой встрече, как и формат дальнейшего взаимодействия Киева и Вашингтона.

В целом саммит в Женеве завершился, как и предполагалось. Кремль свое поведение не изменит. Как говорит английская пословица, as the tree falls so it will lie — как дерево упадет, так ему и лежать. И пока Путин у власти никаких перемен не будет.