Это никогда не было неочевидным, но в последние месяцы проявляется особенно ярко – Армения вновь и вновь демонстрирует стремление переложить на кого-нибудь ответственность за собственную безопасность и будущность. Если раньше эта страна полностью полагалась в этих вопросах на Россию, то сейчас союзнические отношения между ними уже вызывают некоторое сомнение. Теперь Ереван делает ставку на западное направление, призывая заступиться за себя то американцев, то французов. Хотя, если задуматься, подобное направление внешней политики само по себе тупиковое. Никто и никогда не станет уважать страну-попрошайку.

Выход, конечно же, есть и заключается он в налаживании добрососедских отношений прежде всего с Азербайджаном и Турцией. Если решить с ними все проблемные моменты, то потом не станет нужды и в поисках далеких покровителей и заступников. Мысль эта далеко не нова, но вот в Ереване почему-то и сейчас, после стольких потрясений и политических изменений, продолжают отдавать предпочтение старой методе. Почему?

Ответить на этот вопрос # попытался специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич.

«Действительно, Армения находится в крайне трудном положении. Сейчас ее главные союзники — это Россия и Иран. Но союзники это такие в данный момент, что врагу таких союзников не пожелаешь», — начал он свой комментарий.

По его словам, в армянской политике существуют силы, которые давно хотят переориентироваться с России на Францию или США (на те страны, где есть мощные армянские диаспоры, которые оказывают какое-то влияние на местную политику), но это у них не очень получается в силу того, что российская агентура, конечно, действует в Армении повсеместно, и в экономике, и в политике.

Геополитическое положение Армении таково, что без договоренности с Азербайджаном и Турцией действительно стабильность в регионе невозможна, иначе Армения будет нуждаться в мощном покровительстве и ее существование будет висеть на волоске. Этому есть два препятствия. Первое – это политика собственно правящих армянских элит, которые много лет назад, на самом деле еще в 1915 году, со времени восстания в тылу воюющей турецкой армии, сделали ставку на покровительство России. Это, собственно, и привело Армению к тому положению, в каком она находится сейчас. Но отказаться от этой политики и признаться в своей ошибке для армянской правящей элиты будет достаточно сложно.

«Второе препятствие заключается в том, что они поставили вопрос «геноцида» (кавычки наши – Ред.) во главу угла армянской идентичности, армянского национального мифа. Что тоже является ошибкой и ведет к фрустрации армянского общества, армянской национальной психологии. То есть, они все время ощущают себя жертвой, и все время видят в Турции и в Азербайджане таких постоянных врагов, которые якобы только и думают о том, чтобы уничтожить Армению, хотя конечно это не так», — полагает израильский политолог.

С другой стороны, отмечает Шмулевич, политика Азербайджана также должна быть несколько изменена. «Некоторое время назад я выступал с лекцией перед молодыми азербайджанцами – студентами, политологами, на тему положения на Кавказе и в мире, и речь зашла об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Большинство из этих молодых людей сказали мне, что они всё понимают, но с Арменией у них личная вражда и они не видят ситуации, при которой Азербайджан может быть в мирных отношениях с Арменией. Конечно, подобного рода настроения вызывают большую обеспокоенность в армянском обществе и делают маловероятным заключение всеобъемлющего мирного соглашения, нормализацию экономических, политических и культурных отношений, которые, естественно, необходимы. Отсутствует доверие.

То есть, если Азербайджан и Турция хотят выстроить отношения с Арменией, нужно сделать так, чтобы отношения между армянами, турками и азербайджанцами стали нормальными, какими они были достаточно долго на Кавказе, до прихода туда колониальных империй. Таким образом, Азербайджану желательно сделать какие-то шаги в области пропаганды в первую очередь в этом отношении. Турецкая и азербайджанская дипломатия, СМИ должны продвигать идею о том, что преодоление вражды, которая особенно обострилась в последние годы советской власти, будет на руку всем трем народам», — сказал он.

Сейчас армяно-азербайджанский конфликт является тем рычагом, которым третьи страны, в первую очередь Россия, а также Иран, пытаются давить в том числе и на Азербайджан. Ликвидация этого конфликта в корне сильно улучшит международное положение и безопасность Азербайджана. Так что, заключение всеобъемлющего мира действительно в интересах всех трех стран. И в первую очередь Запад здесь мог бы оказать поддержку, поскольку он тоже заинтересован в устранении этого конфликта. И Израиль мог бы оказать дипломатическую и культурную поддержку. Потому что у нас есть опыт того, как налаживать отношения с бывшими врагами, отметил Шмулевич.

«Но для этого необходимо желание и армянских политических элит, и какие-то действия со стороны Азербайджана и Турции. Эрдоган, кстати, в общем демонстрирует какие-то шаги в этом направлении», — резюмировал он.