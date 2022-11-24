Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что отказ Армении подписать проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» никак не повлияет на существование организации. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

«Существуют определенные разногласия, которые не позволили подписать два документа. Но это не значит, что это ставит под угрозу существование ОДКБ», — отметил Песков.

По словам Пескова, прошедшее совещание лишь свидетельствует о растущей потребности участников ОДКБ в подобной конференции.

23 ноября стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал проект Декларации СКБ ОДКБ. Пашинян сказал, что отсутствие решения по армяно-азербайджанскому конфликту наносит удар по имиджу ОДКБ как внутри самой Армении, так и за ее пределами. (gazeta.ru)