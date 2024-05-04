Евроатлантические устремления Грузии висят на волоске, о чем США сожалеют. Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

«Грузия находится в переломном моменте. После многих лет партнерства мы сожалеем, что евроатлантические устремления Грузии теперь висят на волоске. Еще есть возможность вернуться на путь, которого желает и заслуживает грузинский народ», — пишет Шолле в соцсети Х.

Отношения Грузии и США серьезно обострились на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах. В Вашингтоне его называют «вдохновленным Кремлем» и подрывающим демократию. Риторику правящей «Грузинской мечты» в защиту спорной инициативы там называют антизападной.

Власти Грузии утверждают, что на деньги американских налогоплательщиков через местные НПО финансируется подготовка революции в Грузии. Лидеры партии власти заявляют, что это одна из причин, побудивших их повторно инициировать законопроект об иноагентах .

2 мая посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что члены правительства Грузии отказались от приглашения американской стороны в Вашингтон. Им предлагалось напрямую обсудить с высокопоставленными должностными лицами в США стратегическое партнерство и вопросы, касательно американской помощи.

Дерек Шолле выразил обеспокоенность нынешней траекторией развития Грузии в телефонном разговоре с Ираклием Кобахидзе в четверг. Он подчеркнул, что «враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу».

Премьер Грузии, в свою очередь, рассказал советнику Госдепа, что экс-посол США поддерживала революционный сценарий в Грузии. По его версии, это служило открытию в стране «второго фронта».

Заявления Госдепартамента, в которых закон об иноагентах называют «инспирированным Кремлем, Кобахидзе назвал лживыми. По мнению премьера, на фоне всего этого для перезагрузки грузино-американских отношений потребуются «особые усилия».