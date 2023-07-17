В Брюсселе состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Их итоги спровоцировали настоящий всплеск негатива, разочарований, обвинений в адрес действующей власти.

Впрочем, масла в огонь подлила и Россия. В заявлении МИД РФ прозвучало напоминание о том, что в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. «Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента»,- говорится в заявлении.

В переводе с дипломатического на обывательский это означает, что Россия признала свое стремление отложить вопрос «статуса» для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана на неопределенный срок. Что, естественно, шло вразрез с международным правом и позицией Азербайджана. Да и неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина о признании территориальной целостности нашей страны, по сути, были поставлены под сомнение.

Все тайное стало явным. Россия, которая сама является государством-оккупантом, естественно мечтает иметь механизм давления на Баку и Ереван. Для этого ей важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было подписано мирного договора. Собственно, потому в Ханкенди был заслан олигарх Рубен Варданян. Потому же российская сторона всячески поддерживает карабахских сепаратистов.

И вот, видя, что в Брюсселе стороны договариваются гораздо лучше, чем в Москве, Россия решила найти «козла отпущения» в лице Никола Пашиняна. Попутно, РФ попыталось умыть руки, снизив градус давно имеющегося в РА недовольства, выражающегося в заявлениях о том, что Россия предала Армению. Нынешнее, провокационное по своей сути, заявление МИД РФ, было как раз об этом.

«Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны», — говорится в нем. О том, что судьбу армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, а вовсе не Нагорного Карабаха, решать не Москве, там благополучно «забыли». Что неудивительно для государства, которое пошло войной против Грузии, признав «независимость» Южной Осетии и Абхазии, а также для страны, что аннексировала украинский Крым, оккупировала большую часть территории Украины и вот уже полтора года ведет захватническую войну против Украины.

Я прекрасно помню, что даже после аннексии Крыма, в России лживо и цинично заявляли об уважении к территориальной целостности Украины. Да и сейчас из РФ звучат заявления совершенно шокирующего характера. Словно, это Украина пошла войной против России, захватив часть ее земель, а не наоборот. Так что, назовем вещи своими именами, словам РФ об уважении территориальной целостности Азербайджана не стоит придавать серьезного значения. Нам важно укреплять свою армию, свои связи с союзниками. Ибо в РФ уважают только силу.

Но в любом случае, заявление МИД РФ спровоцировало новый поток обвинений в адрес Никола Пашиняна в РА. Так, секретарь парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян обратился к заявлению российского внешнеполитического ведомства. По его мнению, «российская сторона говорит, что, если власти Армении сдали «арцах», то чего вы хотите от нас, намекая, что выдвинутые ими правила игры не предполагали азербайджанизации «арцаха». Уже забавно, но дальше было еще веселее.

«После известного Пражского процесса в 2022 году, когда Пашинян открытым текстом выразил намерение признать «арцах» в составе Азербайджана, а его соратники начали азербайджанскими тезисами ″обосновывать″, что «арцах» является азербайджанским, российская сторона уже несколько раз направляет сигналы с подобным содержанием», — сетует Т.Абрамян, по сути указывая на поддержку Россией карабахского сепаратизма.

Вдумайтессь, он обвиняет руководство Армении в том, что оно согласилось признать то, что признано всем миром! Азербайджан вошел в ООН и иные международные организации в своих советских границах, Армения тоже. При этом, за все годы оккупации наших земель, Армения не решилась перейти «красную черту» и признать наши оккупированные территории частью РА.

Пашинян просто не может не признать очевидное. В том числе и потому, что альтернативой миру будет проведение Азербайджаном антитеррористической операции, в результате которой наш триколор взовьется над Ханкенди. И никто не будет вправе что-то возразить на сей счет.Те же говоруны, вроде Т.Абрамяна, лишь возмущаться будут, не более того. Таков расклад. Который учитывает Никол Пашинян и его команда, пытающиеся и рыбку съесть, и власть удержать. А вот «реваншисты» и их зарубежные покровители сводят все к тому, что все беды армянского народа — из-за Пашиняна. Реальность же состоит в том, что при любой армянской власти, при любой поддержке извне, Азербайджан добьется всех поставленных задач. Президент Азербайджана Ильхам Алиев знает, что, когда и как нужно делать.