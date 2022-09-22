По информации СМИ, засекреченный 7 пункт указа Владимира Путина о мобилизации позволяет призвать один миллион человек.

Об этом сообщает «Новая газета. Европа«, ссылаясь на источник в Кремле.

По информации ресурса, который пообщался с источником в администрации президента РФ, сначала под гриф «для служебного пользования» хотели занести весь текст указа Путина о мобилизации. Но позже решили скрыть лишь пункт №7 — о количестве подлежащих мобилизации.

«Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе», — уточнил собеседник «Новой газеты. Европа».