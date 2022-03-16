Азербайджан сегодня проводил в последний путь известного режиссера и драматурга Рустама Ибрагимбекова. Похороны состоялись на Первой Аллее почетного захоронения, где также похоронен брат Рустама Ибрагимбекова, видный писатель, кинодраматург и кинорежиссер Максуд Ибрагимбеков. Снятые по сценарию Рустама Ибрагимбекова фильмы, такие как «В одном южном городе», «Белое солнце пустыни», «Допрос», «День рождения» и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм «Урга – территория любви», соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм «Утомленные солнцем» – высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии «Оскар» Американской киноакадемии в 1995 году.

Наряду с художественным творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем Правления, а в 1981-1985 годах – первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах – секретарем Правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни – председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Провожая мастера в последний путь, видные деятели культуры и искусства Азербайджана поделились с корреспондентом # своими воспоминаниями о Рустаме Ибрагимбекове:

Натик Расулзаде, народный писатель:

— Мы теряем великих личностей. Ушел Фуад Поладов, ушел Эльдар Кулиев, и вот Рустам Ибрагимбеков… Ушел в 83 года, но даже если бы он прожил больше ста лет, его уход был бы огромной потерей. После них появляется огромная пустота — в культуре, искусстве, в душах людей, которые их любили. С Рустамом Ибрагимбековым я очень часто пересекался, мы дружили и были в деловых отношениях. Рустам сделал огромные дела для азербайджанского народа, он после себя оставил шедевры, фильмы, которые будут смотреть и поколение после нас. Рустам всегда служил своему народу и был крепко связан с ним.

Александр Шаровский, народный артист Азербайджана:

— Моя молодость прошла с моим дорогим другом Рустамом Ибрагимбековым. Мы вместе работали над 5 спектаклями — он был режиссером, я был ассистентом, играл главные роли. Это были незабываемые годы для меня. Рустам навсегда останется в памяти человеком, полным творческой энергии, идей, человеком, который умел дружить как никто. Царство небесное!

Риад Гулиев, заместитель директора Международного центра мугама:

— Азербайджанская культура понесла большую потерю. Уходят гиганты… Ушел мэтр! Я имел счастье быть лично знаком с Рустамом Ибрагимбековым. С удовольствием посещал фестиваль «Восток – Запад», которые он организовывал в Баку. Это был потрясающего интеллекта человек. Помню, в детстве мы отдыхали в Шеки, в пансионате для кинематографистов, и Рустам Ибрагимбеков отдыхал там вместе со своей семьей… Это было незабываемое время.

Азер Паша Нейматов, народный артист Азербайджана:

— Мы понесли тяжелую утрату – ушел выдающийся мастер, прославленный режиссер, сценарист и драматург Рустам Ибрагимбеков. Было время, когда в различных театрах по пьесам Рустама Ибрагимбекова ставилось больше спектаклей, чем по пьесам Чехова. Успехи и награды Рустама Ибрагимбекова говорят сами за себя. Он получил «Оскар»! В нашей памяти он останется как достойный сын своего народа…

Саида Велибекова, выпускница ВГИК, актриса театра и кино:

— Рустам Ибрагимбеков был путеводной звездой для молодых талантов. Он и мне помог. Обратил внимание на меня, 18-летнюю девчонку, которая собиралась поступать в Университет искусств, и пришла устроиться для поступления в Русский драмтеатр. В наш университет меня не приняли. «Очень хорошо», — сказал Рустам Ибрагимбеков, есть вариант получше. И предложил мне поступать во ВГИК в составе азербайджанской группы. Я поступила, но не потому, что Рустам Ибрагимбеков просил за нас, он никогда никого не просил. Но он как никто умел мотивировать и направлять! Я всегда помнила о том, что он сделал для меня. Потом он приезжал во ВГИК, у нас была встреча. Он и потом поддерживал нас, я снималась у него в короткометражных фильмах…

Хочется одного – чтобы такие безупречно талантливые люди жили вечно! Но увы, так не бывает. Теперь Рустам Ибрагимбеков будет жить в наших сердцах…