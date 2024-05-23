В Мешхеде прошли похороны президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе. Его похоронят в мавзолее имама Резы. Улицы, ведущие к комплексу, заполнены людьми.

Погребение завершило трехдневный национальный траур по случаю смерти президента. В четверг гроб Раиси, задрапированный иранским флагом, провезли по восточному региону Южный Хорасан, его избирательному округу, а затем доставили в главный восточный город Мешхед для полуденной молитвы.

По предварительным оценкам иранских СМИ, на похороны Раиси пришли 3 миллиона человек.