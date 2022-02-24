Итак, все маски лживых «голубей мира», свивших гнездо в Первопрестольной, сброшены окончательно и бесповоротно. Брат пошел на брата. «Проводник мира и стабильности» президент России Владимир Путин, осознав, что дальше строить хорошую мину при плохой игре – дурной тон, решил явить миру свое истинное лицо.

Сделал это «архитектор» настоящей и не очень уверенной в будущем России в два хода. Первым шагом явилось признание сепаратистских образований «лнр» и «днр». Западу своевольный шаг Владимира Владимировича пришелся не по душе, и он предпринял «жесткие» санкции: вести торговлю и инвестировать в «ЛДНР» запрещено.

Президент РФ из-за «драконовых мер» со стороны Запада горевал недолго, и, войдя в раж, совершил второй ход, пока противник думал, против кого-еще выступить с «убийственными» санкциями. А вот Путин думал недолго. И, судя по всему, вообще не думал. О последствиях.

И вот рано утром 24 февраля 2022 года (ближе к утру) президент РФ объявил о войне против Украины, скромно назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе». Что-то подобное мы уже слышали 81 год назад, когда гитлеровская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР. Правда, в отличие от вероломного Гитлера, Путин поступил «благородно» — он же объявил.

В качестве аргументации агрессии Путин привел довод, что вторжение преследует исключительно мирные цели, направленные на защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Тем более, что «народные республики Донбасса» обратились к России за помощью.

Вообще сам текст обращения Путина очевидными ляпами не делает чести ни его составителю, ни самому президенту.

К примеру, такой вот абзац:

«Сегодняшние события – защита самой Украины от тех, кто взял ее в заложники. Наши действия – самозащита от создаваемых угроз. Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине.

Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом. Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой! Все военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий».

То есть, господин Путин хочет сказать, что Россия вторглась на территорию Украины для того, чтобы защитить Украину? Большей белиберды я не слышал, разве что из уст армянских политиков.

В таком случае, почему бы России не обеспокоиться проблемами Никарагуа, Венесуэлы, в конце концов, Науру, которые признали «независимость» Абхазии? Уверен, что в этих странах хунта всех хунт.

А далее и вовсе следует приказной тон Путина, который, по всей видимости, в своих мечтах видит Украину своей провинцией. Впечатление такое, что украинские военнослужащие окружены, а российские солдаты предлагают им сдаться.

Невольно в сознании всплывают кадры советских фильмов, когда фашисты обещали жизнь нашим солдатам, а в итоге их просто расстреливали. Для кого-то это может показаться неудачным сравнением, но историю (пусть и по советским фильмам) помнить надо.

Кроме того, уж очень часто Путин в своих обращениях педалирует вопрос права наций на самоопределение. «Людей, проживающих на тех или иных территориях современной Украины, никогда не спрашивали, как они хотят определять свою жизнь. А мы за право выбора — им должны воспользоваться все народы, проживающие на территории Украины», — сказал он.

И снова армянское клише. Как и хаи, Путин отодвигает на задний план тот фактор, который является главенствующим. А именно территориальную целостность.

Довольно интересный подход президента РФ к происходящим событиям в Украине. Но еще более примечательна его «забывчивость».

Обратите внимание, что Путин ратует за право наций на самоопределение в Украине. А вот этот же вопрос в самой России, как говорится, «под замком».

Давайте вспомним Чеченскую республику Ичкерия, которую российские власти объявили вне закона. Чеченцы так же желали самоопределиться. Все мы помним, как в недалеком прошлом прозвучал гневный клич Путина, мочить террористов даже в сортире.

Довольно странно, что в понимании Путина террористы делятся на хороших и плохих. Говоря простым языком, все, что вне пределов России (самоопределение наций на первом месте), это интересы других стран, но под протекторатом Москвы.

Но меня интересует вот какой вопрос. Путин то и дело говорит о праве наций на самоопределение. Россия, будучи федеративным государством, после заявления Путина рискует остаться в одиночестве. Урал, Башкирия, Удмуртия, Якутия, Татарстан, Башкортостан и так далее. А если включить в этот список и Кавказ, то от России останется лишь…Киевская Русь. Киевская!

А тем временем Запад пытается оказать давление на Москву своими пресловутыми санкциями. Президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — говорится в заявлении.

По словам Байдена, «своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа». Он добавил, что Вашингтон без колебаний примет решение о дальнейших санкциях в случае эскалации.

То есть, Запад, как бы, высказывая свою солидарность с Украиной, ограничивается лишь санкциями. У Москвы против этих «жестких» санкций с 2014 года выработался иммунитет. Но в любом организме, тем более, что он подключен к ИВЛ, найти слабую точку несложно. На ложном патриотизме сыт не будешь.

Русский народ непредсказуем. И, как говорится, на мякише его не проведешь. Правда, Путину это удавалось на протяжении многих лет, но красную линию он переступил. Очень скоро простые русские (пока еще зомбированные) поймут, что интересы фюрера диаметрально противоположны интересам народа. И, назвав Путина фюрером в самом худшем понимании этого слова, я не ошибся.

И последнее. Пушкин в своем произведении «Капитанская дочка» изрек мысль, которая остается актуальной и сегодня в России: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Насчет беспощадности ничего не могу сказать, но нынешний бунт (если он возникнет) смысла не лишен.