«В общей сложности во время оккупации Бучи российские военные расстреляли около 320 мирных жителей».

Как передает «Апостроф», об этом рассказал мэр города Анатолий Федорук в интервью BBC.

В частности, он лично стал очевидцем проявления жестокости русской армии.

Чиновник рассказал об одном из таких случаев, когда российские военные открыли огонь по гражданским авто и не остановились даже, когда им кричали, что в машине – беременные.

«Я сам видел несколько эпизодов. Были три гражданских машины, которые пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их зверски расстреляли. Была беременная женщина, мужчина которой кричал и просил не стрелять в нее, но они взяли и просто жестоко застрелили», — отметил мэр Бучи.