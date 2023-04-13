Сегодня в Херсонской области от обстрелов погибли два человека и еще двое украинцев получили ранения, кроме того, враг сбросил авиабомбу на школу.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

«Сегодня вражеская авиация ударила по селу Змиевка Бериславского района, управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения», — сказал он.

Также по его словам, сегодня враг обстрелял и село Никольское Дарьевской общины. Ранение получил 52-летний мужчина.

«С самого утра россияне обстреляли парк в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеской атаки травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина», — сообщил Прокудин