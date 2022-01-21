Руководство Национальной академии наук Азербайджана не приняло заявление об отставке генерального директора Института истории профессора Керима Шукюрова.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в академии.

Сообщается, что К.Шукюров днем обратился к руководству НАНА с заявлением об отставке. В связи с этим при председательстве президента НАНА Рамиза Мехтиева с участием вице-президентов было проведено совещание.

Отставка К.Шукюрова была отклонена.

19 января на заседании президиума НАНА Р.Мехтиев резко раскритиковал деятельность Института истории. 20 января К.Шукюров прокомментировал прозвучавшую в адрес института критику. Позже профессор заявил, что 21 января в знак протеста против неадекватной критики в адрес его самого и руководимого им Института истории подаст в отставку со своей должности в академии.