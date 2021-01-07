Руководство Фонда «Джавадхан» обратилось к президентам Азербайджана и Турции

Руководство Фонда Истории и Культуры «Джавадхан» обратилось к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:

Ваши превосходительства !

Прошедший в городе Баку с Вашим участием Парад Победы вызвал безграничное чувство гордости в душе каждого представителя тюркского мира.

Нас, представителей руководства Фонда Истории и Культуры «Джавадхан» переполняет чувство большой радости за двух представителей тюркского мира, в результате совместной деятельности которых был окончательно разрублен «Карабахский узел».

Парад Победы продемонстрировал миру содержание понятия «Одна нация – два государства» и силу железного кулака руководителей этих государств. Это единство привело к реальному исполнению святой мечты повелителя Гянджи – Джавадхана, который ещё в далёком 1804 году призывал разрозненные Азербайджанские ханства к борьбе против иностранных захватчиков.

Эта Победа заложила основу дальнейшего процветания. Эта победа одновременно свела на нет грёзы армянского фашизма о создании «Великой Армении».

За избавление нашего региона от этой беды Вашу освободительную миссию, Ваши имена всегда с благодарностью будет чтить благородное человечество.

Выражаем Вам глубокую благодарность за возвращение Карабаха в лоно родного Азербайджана и желаем больших успехов в дальнейшей деятельности по успешному развитию возглавляемых Вами государств.

Да здравствует Турецко-Азербайджанская дружба и братство!

С глубоким уважением и почтением:

Президент Фонда Истории и Культуры «Джавадхан» Валид Зиятлы

Вице-президент фонда Музадиль Гасанов

Председатель Попечительского Совета фонда Заслуженный деятель науки, профессор

Рамиз Гумбатов

Председатель Совета Старейшин фонда, профессор Заур Гасанов