Руководство Фонда «Джавадхан» обратилось к президентам Азербайджана и Турции

Руководство Фонда Истории и Культуры  «Джавадхан» обратилось к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:

 

Ваши превосходительства !

 

Прошедший в городе Баку с Вашим участием Парад Победы вызвал безграничное чувство гордости в душе каждого представителя тюркского мира.

Нас, представителей руководства Фонда Истории и Культуры «Джавадхан» переполняет чувство большой радости за двух представителей тюркского мира, в результате совместной деятельности которых был окончательно разрублен «Карабахский узел».

 

Парад Победы продемонстрировал миру содержание понятия «Одна нация – два государства» и силу железного кулака руководителей этих государств. Это единство привело к реальному исполнению святой мечты повелителя Гянджи – Джавадхана, который ещё в далёком 1804 году призывал разрозненные Азербайджанские ханства к борьбе против иностранных захватчиков.

Эта Победа заложила основу дальнейшего процветания. Эта победа одновременно свела на нет грёзы армянского фашизма о создании «Великой Армении».

За избавление нашего региона от этой беды Вашу освободительную миссию, Ваши имена всегда с благодарностью будет чтить благородное человечество.

Выражаем Вам глубокую благодарность за возвращение Карабаха в лоно родного Азербайджана и желаем больших успехов в дальнейшей деятельности по успешному развитию возглавляемых Вами государств.

 

Да здравствует Турецко-Азербайджанская дружба и братство!

 

С глубоким уважением и почтением:

 

Президент   Фонда Истории и Культуры «Джавадхан»         Валид Зиятлы

 

 Вице-президент фонда                                                                      Музадиль Гасанов

 

Председатель Попечительского Совета фонда Заслуженный деятель науки, профессор

Рамиз Гумбатов

Председатель Совета Старейшин фонда, профессор                   Заур Гасанов

| 2021-01-07T19:47:36+04:00 7 января 2021, 20:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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