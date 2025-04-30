Во вторник Сенат США утвердил руководителя частного инвестиционного фонда Томаса Баррака, давнего друга и сторонника президента Дональда Трампа, на должность посла США в Турции, члене НАТО, у которого в последние годы были напряженные отношения с Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Сенат утвердил Баррака 60 голосами против 36, причем почти вся его поддержка исходила от коллег Трампа-республиканцев, которые занимают 53 места в палате из 100 членов.

Баррак, основатель инвестиционного фонда недвижимости Colony Capital Inc., был оправдан в 2022 году по всем девяти пунктам после того, как ему было предъявлено обвинение в использовании своего влияния на кампанию Трампа и его администрацию 2016 года для продвижения политических интересов Объединенных Арабских Эмиратов без уведомления генерального прокурора США, как того требует закон.

Когда он выдвигал Баррака в декабре, Трамп сослался на свои десятилетия управления глобальной частной инвестиционной компанией в качестве квалификации.