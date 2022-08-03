Оригинальный сюрприз для фанатов популярной музыки 80-х и 90-х: в Баку состоится концерт «Розовый вечер в Sea Breeze», посвященный легендарной группе «Ласковый май» и ее бессменному солисту Юре Шатунову.

Вечер состоится 10 сентября в ресторане Fish Box в Sea Breeze Resort, сообщили # организаторы концерта.

На музыке группы «Ласковый май» выросло целое поколение, а сам Шатунов стал символом беспечной юности и воплощением, казалось бы, самой невероятной мечты.

Популярность «Ласкового мая» сравнивали с The Beatles, ведь на концертах российской группы девушки так же падали в обморок и готовы были на все ради автографа любимого артиста – Юры Шатунова.

Фанаты верили в байку о том, что Юра – внебрачный сын Элвиса Пресли.

Вместе с группой Шатунов давал по несколько концертов в день, собирая по 50 тысяч зрителей. На автомобильном заводе в Минске для «Ласкового мая» сделали гастрольный автобус с туалетом и душем и вторым дном — для мешков с деньгами.

В последние годы жизни Шатунов боролся за право исполнять песни «Ласкового мая», и в июне этого года выиграл дело. Однако спустя неделю артиста не стало. Ему было всего 48 лет, и ничего не предвещало беды: на осень у Шатунова были запланированы два больших концертных тура.

Отдавая дань памяти легендарного певца, молодые звезды азербайджанской эстрады исполнят его самые знамениты хиты: «Белые розы», «А лето цвета неба», «Забудь», «Детство», «Дождь», «Седая ночь» и др.

Лейтмотивом же события станет трек «Розовый вечер», побивший всевозможные рекорды, в том числе и по количеству кавер-версий. На фоне восхитительного заката, которыми славится побережье Sea Breeze Resort, будут звучать песни, под которые невозможно усидеть на месте.

Именно поэтому концерт пройдет в формате дискотеки, которой будут управлять хорошо знакомые голоса любимых артистов: представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение — 2022» Надыр Рустамли, лауреат международных конкурсов и фестивалей, певец и продюсер Эмин Гасан, несравненная Рилая, призер Азербайджана на конкурсе «Славянский базар» в Витебске Тофик Гаджиев, а также популярные артисты Руфат Асадов, Шамиль Керимов, Ринат Алимов и Наиля Исматулина.

Специальным гостями вечера станут музыканты первого Brass Band-а Азербайджана — Merry Band, которые в считанные минуты способны создать праздничную атмосферу везде, где они появляются.