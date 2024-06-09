Сезон летних концертов на берегу Каспия — SEA BREEZE SUMMER LIVE стартовал большим open air с участием популярных звезд российской и азербайджанской эстрады.

Как сообщает #, на главную летнюю сцену Sea Breeze Resort вышли Bahh Tee & Turken, EMIN, группа «Винтаж» в лице очаровательной Анны Плетневой, Эллаи, Мурад Ариф, Hiss, Мехин Гумбатова, Elman, Andro, Mona, Toni, а также Fahree и Илькин Довлатов.

Ведущий вечера — Костя Bravo, как всегда, непринужденно и легко настраивал публику на летний вайб, и особенно это настроение ощущалось в фан-зоне, где собрались самые эмоциональные фанаты.

Открыли музыкальный вечер звезды «Евровидения — 2024» Fahree и Илькин, исполнившие несколько хитов, в том числе Özünlə apar.

Это первое выступление артистов после их участия в конкурсе «Евровидение», где, несмотря на блистательное выступление, они не смогли пройти в финал:

«Никакого разочарования не было», — делится Fahree впечатлениями о конкурсе с корреспондентом #.

«На самом деле это был большой рывок, мы вышли на международную сцену, я сам написал песню и она очень понравилась людям. Независимо от результата, я всегда нацелен на большее. Наши успехи зависят от наших ошибок: какой урок мы извлечем, как используем полученный опыт и т.д», — сказал Fahree.

Его напарник по евросонгу Илькин Довлатов признался, что испытывает большую радость, выступая на масштабной площадке в Sea Breeze Resort.

Все внимание публики было приковано к очаровательной Анне Плетневой, солистке российской группы «Винтаж». Певица приняла участие в открытии нового фитнес-клуба Crocus Fitness Lighthouse, перерезав традиционную красную ленточку вместе с владельцем Sea Breeze Resort Эмином Агаларовым, а вечером устроила зажигательное шоу в рамках SEA BREEZE SUMMER LIVE.

В интервью # Анна Плетнева призналась, что хотела бы записать дуэт с EMINом. В ее представлении это была бы очень модная композиция:

«Потому что EMIN, он такой традиционный, спокойный, а я — безумная, обожаю эксперименты. И поэтому наш дуэт мог бы получится очень интересным», — говорит звезда.

Баку она ассоциирует с невероятным гостеприимством, любовью, солнцем и счастьем:

«Я была в Баку один раз и то давно, поэтому весь свой свободный день потрачу на экскурсии и знакомство с городом. Главный чекпойнт, который я очень хотела посетить, это, конечно же, Sea Breeze. Я в невероятном восторге от этого места, и мне кажется, что люди здесь очень счастливы», — сказала Плетнева.

Среди зрителей на концерте было много знаменитостей из мира соцсетей. Блогеры из России, Казахстана признавались в любви к Баку и Sea Breeze в своих публикациях и историях.

Один из инстаграмных селебрити — популярный азербайджанский блогер из России Шовги Ахадов рассказал о своих чувствах в интервью #:

«Хотел бы, чтобы эти теплые, радостные встречи на берегу Каспия в Sea Breeze стали нашей доброй ежегодной традицией», — говорит Шовги.

Блогер говорит, что если раньше Азербайджан ассоциировался у него с приездом к бабушке и дедушке, то в последнее время эти ассоциации сместились в пользу Sea Breeze:

«Наш старший брат EMIN создал все условия для лучшего отдыха в Баку, и, конечно же, это Sea Breeze Resort», — заявил Шовги.

Сам EMIN порадовал поклонников любимыми хитами, а в качестве сюрприза исполнил новоиспеченный трек «Однажды» вместе с Эллаи.

Музыкальный праздник в Sea Breeze Resort по традиции завершился красочным салютом.

В тот же день на территории Sea Breeze Resort состоялось торжественное открытие ресторанов McDonald’s и The Choyxona Sea Breeze. На открытии узбекского ресторана гостей угощали визитной карточкой проекта – узбекским праздничным пловом.

В ожидании главного музыкального события лета Sea Breeze Resort готовится к DREAM FEST 2024. С 23 по 28 июля на побережье пройдет 6-ти дневный международный музыкальный фестиваль с участием популярных артистов из разных стран. Будут и легенды, и этот лайн-ап постоянно пополняется новыми именами.