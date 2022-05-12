Бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, объявленный в России в розыск, в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» признался, что уехал из России в Азербайджан.

По словам Аскерова, он провел в России 22 года и сейчас не собирается возвращаться. Кроме того, он заявил, что несколько месяцев назад представители игры звали его вернуться в «Что? Где? Когда?», но он отказался. «Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю», — цитирует Аскерова «Пятый канал». При этом Аскеров порадовался, что шоу продолжает выходить. «Должна же быть хоть одна нормальная передача», — сказал он.

Ровшан Аскеров покинул шоу «Что? Где? Когда?» в 2018 году.

О деле против Аскерова стало известно 27 апреля. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей. В своем посте Аскеров назвал Жукова вором, заявив, что тот «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования»

Отмечалось, что обвинение предъявлено Аскерову по четвертой части статьи 354.1 УК РФ, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.