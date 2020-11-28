Роухани пообещал ответить на убийство иранского учёного

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, сообщает TACC.

По его словам, ответ «будет дан в нужное время».

Роухани также отметил, что враги страны «знают о храбрости иранского народа».

Ранее советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган назвал погибшего учёного мучеником и пообещал, что Иран «обрушится молнией на убийц».

Сам Роухани заявлял, что смерть Фахризаде не замедлит развитие атомной отрасли страны.

Руководитель центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября. Покушение было совершено в районе города Дамовенд в провинции Тегеран. Учёный был серьёзно ранен и умер в больнице.

Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил мнение, что к убийству Фахризаде причастны США. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф считает , что к произошедшему имеет отношение Израиль.

Как отмечает американский портал Axios, убийство Фахризаде можно считать «попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, для усиления давления на Иран» (lenta.ru)