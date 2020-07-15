Роухани: Иран пройдет вторую волну COVID-19

По словам президента, первая волна затронула северные и центральные части, в то время как вторая волна, начавшаяся, по его словам, в середине мая, в большей степени ударила по южным районам страны.

Сейчас в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавируса, выявлено более 262 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых порядка 13,2 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели на данный момент уже более 225 тысяч человек.