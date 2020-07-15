Роухани: Иран пройдет вторую волну COVID-19

Иран пройдет вторую волну коронавируса, заявил в среду президент страны Хасан Роухани, признав, что страна противодействует новой волне COVID-19.
Прежде власти Ирана, несмотря рост распространения коронавируса по всей стране после спада, говорили, что страна по-прежнему переживает первую волну COVID-19.
По словам президента, первая волна затронула северные и центральные части, в то время как вторая волна, начавшаяся, по его словам, в середине мая, в большей степени ударила по южным районам страны.
«Нам удастся пройти вторую волну коронавируса», — сказал Роухани, чье выступление на заседании правительства было показано гостелевидением.
Сейчас в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавируса, выявлено более 262 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых порядка 13,2 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели на данный момент уже более 225 тысяч человек.