Ротенберг рассказал, когда планирует открыть апарт-отель в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что планирует открыть свой апарт-отель, ранее известный как «дворец Путина», к 2023 году. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем как обычно, до срока, то будет лучше», — заявил Ротенберг.

Накануне он заявил, что «дворец» в Геленджике, ставший мировой известностью благодаря фильму Навального, принадлежит ему.  Ротенберг рассказал, что уже давно занимается гостиничным бизнесом, у него есть несколько объектов в Крыму, на Дальнем Востоке, на Алтае.

| 2021-01-31T18:28:30+04:00 31 января 2021, 19:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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