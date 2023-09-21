Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, оккупанты перевозят через Мариуполь «зубы дракона» для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не защита Мариуполя от контрнаступления, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме этого, местные сообщают об автомобильных пробках в самом Мариуполе. Там ездят БТРы на тралах.

«Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю», – написал Андрющенко.