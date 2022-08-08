Общее число раненых и убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль в ходе брифинга.

«Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек за последние шесть месяцев. Это общее количество убитых и раненых в бою», — отметил он.

По словам Каля, на фоне таких значительных потерь президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 8 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 42 340 человек. (Корреспондент.нет)