Оккупанты отводят свои войска от Харькова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечения устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне, осуществляет огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредоточивал на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставок», — говорится в сообщении.

По оценке аналитиков Института изучения войны, ВСУ, похоже, выиграли войну за Харьков. Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями. (УНИАН)