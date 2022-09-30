Россияне опустошают банкоматы в Финляндии сразу после перехода границы. Деньги снимают с карт китайской платежной системы UnionPay, которые обрели популярность в России после ухода Visa и MasterCard. Некоторые обналичивают за раз до нескольких десятков тысяч евро. Об этом сообщает Yle со ссылкой на компанию Nokas CMS, которой принадлежат ATM Nosto.

Банкоматы «опустошают в течение нескольких часов» прямо возле погранпереходов, пишет издание. Чтобы остановить бесконтрольное обналичивание Nokas CMS договорилась с китайской UnionPay о приостановке приема карт с 3 октября.

По данным финской погранслужбы, с 21 по 29 сентября в страну приехало около 60 тысяч россиян. При этом с сегодняшнего дня, 30 сентября, Финляндия ввела запрет на въезд российских граждан с туристическими визами. Исключение могут сделать по гуманитарным причинам для тех, кто «находится в уязвимом положении». Въезд могут также разрешить тем, кто навещает родственников, сдает вступительные экзамены или посещает страну по работе.

Всех пассажиров пообещали рассматривать индивидуально. При этом в паспорте могут оставить запись об отказе во въезде и аннулировать визу, если истекли основания для ее действия. Это означает, что туристические визы россиян, приезжающих в Финляндию, фактически аннулируются. (moscowtimes.ru)