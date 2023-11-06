Ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины различными типами ракет и ударными дронами. Силы обороны юга рассказали о подробностях атаки.

«По Одессе враг ударил предположительно «Ониксом» и «Искандером-М». Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию, соответственно. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты направили дроны по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны, однако попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном.

Кроме того, ночью враг также направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону, поврежден 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.

Также оккупанты выпустили по Николаевщине ракету Х-59, но она уничтожена силами противовоздушной обороны. (УНИАН)