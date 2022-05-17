В Турции резко возросли продажи жилой недвижимости, в том числе, в связи с высоким спросом на дома и квартиры у россиян и украинцев. В апреле было продано 133 058 единиц жилья, при этом данный показатель возрос на 38,8 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, заявило во вторник, 17 марта, статистическое ведомство Турции Tüik.

При этом число сделок по покупке недвижимости с гражданами иностранных государств возросло непропорционально сильно — на 58,1 процента. За месяц число купленных квартир и домов в Турции россиянами увеличилось вдвое — с 547 в марте до 1152 в апреле. За год этот показатель вырос на 186 процентов. Покупатели недвижимости из России при этом в апреле вышли на первое место среди приобретающих жилье иностранцев, обойдя при этом иранцев, которые возглавляли этот рейтинг как в марте, так и год назад.

Продажи турецкой недвижимости украинцам также резко выросли. В апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года этот показатель увеличился на 180 процентов, по сравнению с мартом — на 56 процентов.

«Это богатые россияне, но не олигархи», — сообщил Reuters сооснователь стамбульской компании по продаже недвижимости Golden Sign Гуль Гуль о своих российских клиентах. По его словам, некоторые из них покупают сразу 3-5 квартир в Турции. «Для иностранцев инвестиции в турецкую недвижимость привлекательны, в том числе, из-за ослабления национальной валюты — лиры», — пояснил он. Только в 2021 году лира упала на 44 процента по отношению к доллару, в текущем году эта тенденция продолжается.

При этом цены на турецком рынке недвижимости стремительно возросли. Согласно статистике Центробанка Турции, в феврале 2022 года рост цен на недвижимость почти достиг 100 процента в годовом отношении.

После начала вторжения РФ в Украину Турция стала одной из главных стран, в которые массово уезжают, а также выводят деньги россияне, которых Запад лишил этой возможности введенными санкциями. Власти в Анкаре не оглашали точных данных о числе приехавших в Турцию россиян после начала войны в Украине. Между тем, в прошлом году Турцию посетило 4,7 миллиона российских туристов — это 19 процентов от общего числа иностранных отдыхающих. (DW)