Россиянам нужно смотреть больше китайских фильмов, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на премьере китайской картины «Блуждающая Земля-2», которую он посетил вместе с послом Чжаном Ханьхуэм.

«То, что впервые в нашей истории, по-моему, лет за 20 точно, на большой экран выходит в канун праздника китайский фильм, — это очень символично. Надо, чтобы мы больше смотрели китайское кино, они больше смотрели наше кино, и тогда та дружба, которая исторически между нашими народами складывалась, и дальше будет расти и укрепляться», — сказал Мединский (цитата по ТАСС).

По его словам, у России и ее восточного соседа «большая общая история, начиная с борьбы Китая за полную независимость, отражения агрессии со стороны Японии, участия Китая во Второй мировой войне».

Посол Чжан Ханьхуэй пообещал удовлетворить запрос Мединского и показывать российским зрителям больше китайских фильмов в целях укрепления сотрудничества между странами.

В свою очередь эксперты относятся к перспективе показа китайских фильмов в российских кинотеатрах скептически. По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, китайский кинематограф является вещью, «почти не природной для экспорта в силу специфичности» — российскому зрителю могут быть понятны разве что анимационные фильмы, сделанные в этой стране.

Директор телеканала ТВ-3, специалист по азиатскому контенту Лили Шерозия отмечает, что то же самое касается китайских сериалов, которые, как правило, создаются для внутреннего рынка и не производятся с расчетом на экспорт, что сильно влияет на удобство восприятия для зрителей из других стран. (moscowtimes.ru)